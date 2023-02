“Si hiciera las cosas mal, aceptaría que se me aplicara todo de peso de la ley”: Oscar Almaraz

Por Grecia Gomez Olivas

El expresidente municipal de Victoria y actual diputado federal Oscar de Jesús Almaraz Smer, compartió su opinión respecto a cómo el pueblo victorense podría demandarlo a él y a cualquiera que ocupe el puesto de presidente municipal, en caso de que no cumplieran con lo establecido en la constitución, sus propuestas, así como la omisión de sus obligaciones.

Al respecto, Almaraz mencionó que se considera un hombre honorable y de familia que le gustaría ver crecer el potencial de la capital tamaulipeca en cooperación con los victorenses. A su vez, expresó que en caso de que incumpliera con la ley y con lo que él mismo había prometido, aceptaría las consecuencias de la ley.

“Yo creo que cuando una persona es responsable, y yo lo dije cuando adquirí el compromiso a ser candidato, recuerdo las palabras – es una gran responsabilidad – reconozco que sólo no puedo, necesito de todos los victorenses, no hay súper hombres, no hay hombres que traigan una varita mágica, tenemos que trabajar de la mano con la gente, yo estoy haciendo una gran convocatoria para hacer el consejo de discusiones cívicas un consejo ciudadano que me permite gobernar en las grandes decisiones de la ciudad, creo que lo que más un ser humano tiene dentro de sí es la honorabilidad y creo que ese es mi compromiso, soy un hombre honorable, soy un hombre de familia que tengo hijos como tú, adolescentes y que yo no quiero en el futuro dejar de cumplir y si hiciera mal las cosas yo aceptaría que se me aplicara todo el peso de la ley, yo seré un presidente municipal honorable, cumpliré con mi mandato y cumpliré con mi responsabilidad de poder conducir los destinos de esta gran ciudad capital”.

Fragmento del libro “Entrevistas a Candidatos. ¿Por quién votarías? Proceso Electoral 2016”. Últimas Noticias en Red.