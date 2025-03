Se investiga al diputado Ismael Cabeza de Vaca por presunto desfalco: Tania Contreras

Enrique Jonguitud, Corresponsal

Ciudad Victoria.-

El diputado local del PAN Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del ex gobernador del Estado, está relacionado con el desvío de 1 mil 500 millones de pesos de recursos públicos, afirmó hoy la consejera jurídica del gobierno del Estado, Tania Contreras López.

En una entrevista previo a una ceremonia de Honores a la Bandera, expuso que “nosotros señalamos que como parte de las investigaciones ha habido una vinculación directa, una relación una imputación directa”.

Extraoficialmente se ha filtrado que el político panista se involucró en simular compras y contratos con la admiración estatal de su hermano Francisco García Cabeza de Vaca, hasta por 1 mil 500 millones de pesos “hay tres hechos que señalan su posible vinculación o correlación en actos que tienen que ver con desviación de recursos públicos”, declaró Contreras López.

La consejera jurídica del gobierno tamaulipeco dijo que Ismael García Cabeza de Vaca no ha podido ser vinculado a un proceso penal porque ha tenido fuero durante más de seis años, debido a que fue senador y actualmente es diputado local de Tamaulipas.

“Recordemos que él fue Senador de la República y después pasó a ser diputado local y bueno ello ha diferido que se emitan órdenes de aprehensión, porque para estos casos se requiere de un desafuero en su momento de la Cámara Federal y ahora del Congreso local, pero asumimos que tiene que ver siempre con la necesidad de tener fuero para no enfrentar a la justicia”.

Apuntó que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas realiza las investigaciones “pero no puedo brindar esa información, pero con el ánimo de no obstaculizar o no generar elementos que pudieran interrumpir el seguimiento de la autoridad encargada de procurar la investigación”.