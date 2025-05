Regresarán las sesiones presenciales y abiertas del TRIELTAM: Sánchez Rivas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Las sesiones presenciales con público en la sala regresarán al Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) con el objetivo de transparentar la manera en la que los magistrados electorales toman sus decisiones, sin embargo no se ha fijado la fecha para retomar esta práctica.

El presidente del Tribunal, René Osiris Sánchez Rivas explicó que todo depende de que obtengan una ampliación presupuestal –que ya fue solicitada al gobierno del Estado– para adquirir equipo de video que permita transmitir, desde la sala del pleno del tribunal, las sesiones en vivo.

Actualmente, y desde la pandemia del 2020-2022, el Trieltam realiza sus sesiones de manera pública no presencial, aunque las transmite en vivo y en tiempo real a través de redes, mientras cada magistrado se encuentra conectado de manera remota a través de una computadora.

“La idea es dar cumplimiento a la legalidad que impera en la normativa de ese Tribunal, sin embargo, estamos revisando la cuestión técnica porque ya tenemos que adquirir nuevo equipo como estuvo en desuso la calidad, por ejemplo, de las cámaras de video ya no es la más funcional para actualmente hacer transmisiones con buena calidad”, dijo el magistrado electoral.

Sánchez Rivas también mencionó «entonces estamos generando las posibilidades para comprar equipo en ese sentido no tengo las condiciones tecnológicas. No tenemos esa fecha estimada porque todavía no nos han contestado finanzas sobre la ampliación presupuestal y eso es lo que también nos detiene».

El presidente del Trieltam aseguro que está a favor de lo saludable que es la transparencia y la rendición de cuentas “y una forma del organismo jurisdiccional transparente el ejercicio jurisdiccional es en este caso una sesión pública”.

Señaló que una clara referencia de esto son las sesiones que realizan órganos la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación y la Sala Regional Monterrey, que es la que la jerarquía revisa los asuntos del TRIELTAM.

El magistrado electoral concluyó que las sesiones volverán a hacerse abiertas y públicas, pero hasta que se pueda comprar nuevo equipo tecnológico.