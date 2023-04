Refrendan instituciones de educación superior su política de cero tolerancia contra el acoso

Por José Gregorio Aguilar

Las instituciones de educación superior en Tamaulipas refrendan su política de cero tolerancia en contra del acoso y hostigamiento escolar, afirmó la directora estatal de Educación Superior, Ana Isabel Lerma González.

Según explicó, en lo que va de la presente administración estatal no se tiene conocimiento de que los diferentes centros educativos donde se imparte la educación superior se trasgreda esa disposición que ha permeado en toda la estructura gubernamental.

“Tenemos es una disposición y política nacional en cuanto a cero tolerancia y al hostigamiento y desde la Secretaría de la Función Pública a permeado hacia toda la estructura de los diferentes gobiernos y nosotros como Secretaría de Educación somos respetuosos y nos sumamos a esa política de cero tolerancia y hostigamiento hacia la mujer”.

En lo que concierne a la Secretaría de Educación, se trabaja para hacer de las escuelas espacios libres de violencia y para que las y los estudiantes se sientan seguros.

En ese sentido, afirmó que no se ha presentado ni una sola denuncia formal de estudiantes que señalen conductas de hostigamiento u acoso sexual de parte de algún maestro.

A decir de la directora de educación superior en Tamaulipas, se necesitaría fundamentar una denuncia o señalamiento para poder actuar en contra de ese tipo de delitos pues no es posible que este tema tan delicado se base solo en la “comunicación informal”.

“En esta administración no hemos recibido una denuncia formal en cuanto a que no se esté llevando a cabo esta disposición en los diferentes centros educativos, si porque no nos podemos manejar por la comunicación informal sino que el tener una denuncia en este tema en nuestras oficinas hasta la fecha no hemos recepcionado”.