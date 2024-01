Reconoce SET que niños de primaria tienen bajo nivel en lectura y escritura

Por José Gregorio Aguilar

La secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, informó que la dependencia implementó una política de aprendizajes fundamentales entre los alumnos de primaria, muchos de los cuales carecen de las competencias básicas en el campo formativo de los lenguajes, es decir, en lectura y escritura.

Explicó que hay niños que aunque desde hace años iniciaron su trayecto en primaria, aún no saben leer ni escribir bien y que necesariamente requieren el acompañamiento no solo de los maestros sino también de los padres de familia para fortalecer ese rezago en particular.

“La política de aprendizajes fundamentales está orientada a la recuperación de elementos; básicamente en este año encontrando el acompañamiento para fortalecer el campo formativo de los lenguajes particularmente la lectura y escritura en niños que están ya avanzados en los grados de primaria y que no necesariamente han consolidado los aprendizajes que se esperaban en esta materia y que requieran si o si la participación de los maestros y por supuesto también de cada padre de familia para que el hijo que no ha logrado en la edad normativa los aprendizajes también tengan acompañamiento”.

Cabe recordar que en un análisis hecho por la organización Mexicanos Primero, concluyó que no solamente los niños de primaria, sino también los de secundaria terminan este nivel educativo sin la capacidad de identificar la idea principal de un texto, encontrar información basada en criterios explícitos o reflexionar sobre el propósito y la forma del mismo. En otras palabras, asisten a la escuela, pero no aprenden, situación que refleja la crisis educativa en la que México está desde hace años.