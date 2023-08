Reconoce contrincante trabajo de Blanca Valles en el SUTSPET

Por José Gregorio Aguilar

La aspirante de la planilla verde a la dirigencia del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), Mariel Zulema García Cuéllar, reconoció el trabajo que la actual dirigente Blanca Valles Rodríguez ha hecho al frente de esta organización sin embargo, aseguró que todavía se puede hacer más por los trabajadores.

Añadió que hay gente que también cuenta con proyectos y tiene muchas ganas de trabajar; los trabajadores necesitan un SUTSPET renovado y transformado, dijo García Cuéllar.

“Antes que nada mi respeto para la licenciada Blanca, ha hecho un trabajo de muchos años pero siento que se puede hacer más, es necesario un cambio por salud mental, tanto para la licenciada como para todos nosotros; hay gente con proyectos y ganas de trabajar y me incluyo, necesitamos transformar el SUTSPET así como se transformó el gobierno desde la presidencia y en el Estado, aquí queremos un Sutspet renovado y transformado”.

En rueda de prensa, la aspirante a dirigir los destinos del Sindicato afirmó que lo que la motiva a buscar este cargo son las ganas que tienen los trabajadores de pertenecer a un sindicato renovado pero también, por las muestras de apoyo que dijo recibir de un grupo amplio de servidores públicos.

“Me motivó las ganas que tienen los trabajadores de un SUTSPET renovado, buscamos una transformación es un grupo grande d servidores públicos que me tuvieron la confianza para hacer presente los deseos que tiene ellos de un cambio tenemos muchos proyectos queremos trabajar en ellos, es difícil”.

Mariel Zulema se enfrentará a otros cuatro aspirantes a la dirigencia del SUTSPET en un proceso totalmente nuevo ya que a diferencia de antes, ahora los trabajadores podrán ejercer su voto en forma directa, libre y personal y en estas elecciones que según dijo serán transparentes y democráticas.

“Tengo fe en que se logrará la democracia, todos vamos a participar, confió en las elecciones porque va a haber personas de todos los equipos que estarán al pendiente de que sea transparente y que se lleve todo como debe ser”.

Reconoció que no ha visitado los diferentes centros de trabajo del Gobierno del Estado ni de los organismos públicos descentralizados, tarea que espera realizar a la brevedad posible; aún así dijo que conoce las necesidades de sus compañeros y una de ellas, la principal, es la de mejorar la atención médica que reciben los trabajadores así como el abasto de medicamentos y, sobre todo, que se garantice el tratamiento médico sin necesidad de que los trabajadores paguen de su bolsillo.

“Aun no recorro centros de trabajo apenas vamos a iniciar, soy gente los demás candidatos, nueva, mucho no me conocen porque toda la vida me he dedicado a trabajar, soy trabajadora y conozco las necesidades”.

La aspirante de la planilla verde, cuenta con 25 años de servicio como enfermera especialista en cuidado intensivos del Hospital General de Ciudad Mante “Dr. Emilio Martínez Manaotou.

La elección de acuerdo a la convocatoria emitida el pasado 21 del presente mes, se llevará a cabo en estricto apego a lo que establece en sus artículos del estatuto interno, el día 14 de septiembre del presente año a través de las instancias colegiadas receptoras de votos que integrará a los 43 municipios del Estado, en el horario comprendido de las 08:00 a las 16:00 horas con excepción de los municipios fronterizos que será de las 09:00 a las 17:00 horas.