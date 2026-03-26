Reclaman abrir a la diversidad 325 cargos electorales del IETAM rumbo a 2027 en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de marzo.– La distribución de 325 consejerías electorales en Tamaulipas abrió un nuevo frente de presión política, luego de que sectores de la diversidad y grupos vulnerables exigieron frenar la concentración de poder y evitar que los mismos perfiles controlen los órganos electorales rumbo a las elecciones de 2027.

Las consejerías corresponden a la integración de 65 consejos electorales, de los cuales 43 serán municipales y 22 distritales, órganos que se instalarán entre diciembre y enero próximos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

Durante el tercer y último foro presencial convocado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, representantes de sectores históricamente subrepresentados demandaron ampliar la participación ciudadana y modificar los criterios de selección para abrir espacios reales de inclusión.

Durante el encuentro, se abrió el espacio para que representantes de sectores históricamente subrepresentados plantearan la necesidad de ampliar la participación y evitar que los mismos perfiles concentren los espacios dentro de los órganos electorales.

El Presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, destacó que estos ejercicios permiten recoger experiencias y propuestas de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, jóvenes y adultas mayores, así como de integrantes de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos.

Subrayó que esta consulta deriva de una iniciativa de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, con el objetivo de avanzar hacia mecanismos más incluyentes en la conformación de los órganos electorales.

Se trata de los consejos electorales municipales y distritales que se instalarán en diciembre o enero próximos para organizar las elecciones del 2027 en Tamaulipas.

Por su parte, la consejera Marcia Laura Garza señaló que las propuestas recabadas serán analizadas e incorporadas en el diseño de acciones que garanticen una participación efectiva en los consejos electorales.

El proceso de integración de estos órganos se perfila como uno de los más disputados, ante la presión de grupos ciudadanos que buscan mayor representación y el reclamo de evitar que las decisiones electorales continúen concentradas en los mismos actores políticos.