Realiza Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas operativo de búsqueda con apoyo federal

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) informó operativo conjunto de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas, realizada en varios municipios, con la participación de autoridades estatales y federales para garantizar la custodia y el acompañamiento a madres buscadoras

La CODHET difundió que las acciones fueron encabezadas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas, además de que en el despliegue participaron la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Guardia Nacional.

Estas instituciones colaboraron en la seguridad de los traslados y actividades de las madres buscadoras y familiares. La coordinación permitió que las familias contaran con protección durante los recorridos realizados en distintas zonas del estado, en un esfuerzo por localizar a sus seres queridos.

En un pronunciamiento oficial, se refrendó la importancia de que estos operativos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios básicos de respeto a los derechos humanos.

“En el marco del operativo de búsqueda de personas, reiteramos nuestro compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos”, señalaron las autoridades encargadas del despliegue.

Añadieron “Esta labor se realiza en coordinación con las instituciones de seguridad pública del Estado y del país, asegurando que cada acción se rija por los principios de legalidad, dignidad, integridad y debido proceso”, subraya el documento.

Finalmente, se reiteró que “nuestro deber es buscar a quienes nos faltan, siempre con sensibilidad, responsabilidad y en estricto apego a los derechos de todas las personas involucradas”.