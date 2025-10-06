Reabren inscripción para subsidio del 50% del recibo de luz a acuacultores de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de octubre.- Se reabrió la inscripción al Programa de Energía para el Campo, solo hasta el 30 de noviembre de 2025 y con ello los productores acuícolas de Tamaulipas tienen plazo limitado para obtener descuentos de hasta 50 por ciento en su consumo eléctrico.

Más de 30 granjas de tilapia, bagre y camarón en Tamaulipas dependen del programa para mantener sus operaciones. Productores que no se inscriban a tiempo podrían perder beneficios clave para la rentabilidad de sus unidades.

«Se otorga una cuota energética (Kwh/año) a las tarifas de estímulo, representando un descuento del 50 por ciento en el importe total de la facturación del consumo», advirtieron autoridades de CONAPESCA.

Los interesados deben acudir de inmediato a las ventanillas de atención en oficinas de pesca o en las representaciones estatales de CONAPESCA.

El programa busca proteger a los productores frente a los altos costos de electricidad y garantizar la continuidad de la producción acuícola en Tamaulipas.

Autoridades alertaron que el cierre del periodo de inscripción es estricto: «El periodo de afiliación y renovación cierra el 30 de noviembre de 2025».

Quienes pierdan esta oportunidad podrían enfrentar pérdidas significativas, sobre todo pequeñas y medianas unidades que dependen totalmente del apoyo energético.

La urgencia es clara: los productores deben actuar ya para asegurar su participación y mantener la competitividad frente al crecimiento de la acuacultura en el estado.