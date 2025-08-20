Reabre Congreso cuentas del sexenio CDV: más del 90% con dictamen negativo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que más del 90% de las 44 cuentas públicas reabiertas por el Congreso local, correspondientes al ejercicio fiscal 2021 de municipios y organismos operadores de agua, fueron dictaminadas en sentido negativo. Los hallazgos apuntan a una administración “no aceptable” durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, explicó que estas cuentas fueron aprobadas de forma exprés por mayoría panista en la antepasada Legislatura, pero ahora enfrentan serias observaciones por incumplimientos a la Ley de Disciplina Financiera.

“Han ejercido recursos sin autorización, han desviado partidas autorizadas y, en especial, han vulnerado el capítulo mil, que corresponde al gasto en recursos humanos”, puntualizó.

Aunque aún no se tiene una cifra global del monto observado, la ASE continúa calculando los daños en partes. Noriega Orozco adelantó que se trabaja en la vía legal para fincar responsabilidades a ex alcaldes y ex funcionarios que no presentaron la información requerida.

Además, lanzó una advertencia a los actuales ediles: no habrá pretextos para incumplir con la rendición de cuentas. En caso de omisión, se procederá ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Este proceso puede durar hasta tres años. Lo importante es saber en qué momento los municipios atienden sus pendientes”, señaló.

Finalmente, el auditor subrayó que el objetivo de la ASE es garantizar que la ciudadanía perciba transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“Un buen control interno no solo fortalece la administración, también genera confianza ciudadana”, concluyó.