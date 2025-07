PT: ante el embate de EU, apoyo irrestricto a la Presidenta

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados ha expresado su total respaldo a la postura asumida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los embates constantes del gobierno de los Estados Unidos.

En el tema más reciente fueron las recientes declaraciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en las que se vincula a tres instituciones financieras mexicanas con presuntas operaciones de lavado de dinero.

Los legisladores petistas refirieron que la Presidenta de la República ha señalado con claridad que hasta el momento no se ha recibido prueba alguna que respalde dichas acusaciones, y subrayó que en México no se actúa por consigna ni por especulación. Precisó que las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) derivaron en sanciones administrativas ya aplicadas, pero no en elementos que sustenten un delito de carácter penal.

Exigen al gobierno de los Estados Unidos actuar con responsabilidad diplomática, porque este tipo de señalamientos, sin pruebas, generan incertidumbre y puede dañar injustamente la imagen y funcionamiento de las instituciones financieras mexicanas.

El Partido del Trabajo reitera su respaldo irrestricto a la Presidenta Claudia Sheinbaum y hace un llamado firme al gobierno de los Estados Unidos para que, en apego a las normas del derecho internacional y del respeto entre naciones, fundamentalmente debidamente cualquier señalamiento y se abstenga de realizar declaraciones infundadas que afecten la relación bilateral.

Nuevo Coordinador Distrital de Afiliación en Reynosa

Por otra parte, el Comisionado Político Nacional, Arcenio Ortega Lozano entregó a José de Jesús Sánchez Rodríguez, el documento que lo avala como Coordinador de afiliación en el distrito local del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

En el texto entregado al reynosense se lee que “se le autoriza para que realice los trabajos de afiliación, organización y promoción al Partido del Trabajo para la construcción y fortalecimiento territorial en el distrito local 04 de Reynosa, Tamaulipas”.

Ortega Lozano subrayó que estos nombramientos se realizan periódicamente para la organización electoral del PT en Tamaulipas como una forma de promover la afiliación al partido durante los tiempos en que no hay procesos electorales.