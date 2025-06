Proponen abrir acceso a vivienda a jóvenes y a personas con discapacidad de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El acceso a la vivienda en Tamaulipas debe abrirse a la población joven ya las personas con discapacidad, que, según el Censo de Población, superan –en conjunto– 1 millón y medio de habitantes, afirmó el diputado local José Schekaibán Ongay, del Partido Acción Nacional (PAN).

El legislador de Tampico sostuvo que se debe aprovechar la coyuntura de las 48 mil viviendas que van a construir en la entidad el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, y otorgar créditos a la juventud ya las personas que, por padecer alguna discapacidad, tienen prácticamente las puertas cerradas para comprar una casa.

Schekaibán Ongay propuso que “de la misma bolsa que ellos tienen de tantos miles de viviendas que van a hacer, que de esa misma bolsa hagan un programa para apoyar a los jóvenes ya las personas con discapacidad”.

El diputado del PAN subrayó que la mayoría de los jóvenes no tienen seguridad social “pero hay que ver cómo podemos ayudarlos, con una vivienda adecuada y digna que a veces no los tomamos en cuenta, que no tienen ni dinero, que no tienen suficiente para poder obtener un crédito”.

Insistió en que hay que abrir un programa para que los jóvenes y los discapacitados tengan una vivienda digna “y aparte que las viviendas que se van a construir tengan las rampas para que las personas con discapacidad puedan habitarlas”.

En Tamaulipas, los censos poblacionales indican que hay 627 mil 737 personas jóvenes y 577 mil 771 personas con discapacidad. Además, los precios de las viviendas de interés social oscilan entre 321 mil pesos las más económicas, hasta 700 mil o 900 mil pesos.