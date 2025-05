Prohíben captura de tiburones en las costas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

A partir del mes de mayo arrancó la veda en Tamaulipas para la captura y aprovechamiento de tiburones por un espacio dos meses, del 1 de mayo al 30 de junio informó la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca)

Lo anterior para proteger a la población de la especie e impedir que se agote por sobreexplotación.

La pesquería de tiburón en Tamaulipas se realiza habitualmente ya que existen 20 sociedades cooperativas y 23 permisionarios que capturan esta especie en 539 embarcaciones menores, es decir de menos de 10.5 m de eslora.

De acuerdo con la Conapesca, la captura de tiburones representa importantes recursos desde el punto de vista económico, ecológico, pesquero, alimentario y turístico.

La pesca de esta especie se considera una fuente significativa de generación de directos indirectos en su fase de captura, proceso de producción, distribución y comercialización.

Entre las entidades principales productoras de esta pesquería, Tamaulipas aporta el 2% a nivel nacional; la cual se comercializa para consumo nacional y de exportación; y en cazón (tiburón pequeño” el estado ocupa el segundo lugar en el país; al contribuir con el 17%.

En Tamaulipas predominan las especies R. terraenovae, C. limbatus, S. lewini, C. acronotus, C. brevipinna y C. isodon, que ahora no podrán ser capturadas hasta después del próximo 30 de junio.

En México se han registrado alrededor de 105 especies de tiburones, de las cuales 63 se encuentran en el Pacífico Mexicano (28 de importancia comercial) y 73 especies que se encuentran en el Golfo de México y Mar Caribe (23 de importancia comercial); ambos litorales comparten cerca de 31 especies.