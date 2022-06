Profe Paco, busca seguir apoyando a alumnos con la combi del saber

Por José Gregorio Aguilar

Después de ser removido de la primaria Alberto Carrera Torres donde trabajó por varios años apoyando a niños de escasos recursos y donde proporcionó servicio gratuito de transporte con la llamada “combi del saber” a muchos alumnos que caminaban grandes distancias, el profesor Paco Montelongo dijo que intentará continuar brindando ese servicio a los alumnos en otra escuela.

Aunque se mostró respetuoso de la decisión que tomaron sus superiores, que lo enviaron a un centro educativo del ejido Caballeros, lamenta el hecho de que muchos niños de la primaria donde fue removido caminaban hasta 15 cuadras tan solo para llegar al punto donde pasaba la combi y ahora se quedaron sin este apoyo de transporte.

«Caminan15, 17 o 18 cuadras, eso es lo que te da tristeza pero no me voy a quedar sentado ni cruzado de brazos tengo que buscar una estrategia sin afectar a nadie; buscar la manera de seguir haciendo en otra escuela aunque me piden que me quedé sentado mientras encuentro ubicación pero no soy de estar sentado en escritorio”.

El profe Paco aseguró que la mayoría de los alumnos de la Alberto Carrera Torres es de escasos recursos y hacen grandes esfuerzos y sacrificios para asistir a clases

“Por ejemplo, una parada de la combi es la avenida la Paz a la altura del tianguis dónde está el canal, hasta ahí tenían que llegar niños que viven en área de pajaritos pegado al recinto ferial estás hablando de 15 o más cuadras. Otra parada es en el puente de la Moderna donde vienen los niños desde la colonia Servidores Públicos, Familias Fuertes, etc. son 15 a 20 cuadras que caminan para poder subirse a la combi, mucha gente no lo ve o lo ve por encimita».

Por ello declaró que intentará continuar apoyando con este servicio en otra escuela porque así como en la Alberto Carrera Torres, donde asistían alumnos cuyos padres tienen bajo poder adquisitivo y no les alcanzaba ni siquiera para comprar el uniforme o los útiles escolares, seguramente en otras primarias también hay menores que están en las mismas condiciones.

“Yo ando buscando una posibilidad en una escuela de turno vespertino para poder seguir haciendo ésto; seguir haciéndolo por ellos. Son hijos de padres que no tienen el recurso; en mi escuela, un 30 por ciento, si yo no paso por ellos no van a la escuela, por diferentes problemáticas como niños huérfanos, madres que no pueden con esa carga de cuotas, no pueden con esa carga de uniformes, útiles escolares”.

De acuerdo a sus estimaciones, en la primaria donde trabajaba un 40 por ciento de los alumnos asistía con gusto a la escuela sumamente motivado por la combi del saber; tan solo subirse y viajar en ese vehículo para ellos era toda una aventura.

“Un 40% son niños que a veces también dicen que van por la motivación, porque les gusta porque es extra lo de la combi, subirse viajar en ella, y los padres de familia no han tenido eso en otras escuelas de que han sufrido que no se han adaptado los niños de esos también tengo».

Y subrayó: «hay casos de mamás que trabajan todo el día y la única opción era la combi».

Y es que después de que se anunció que lo cambiarían, padres de familia se manifestaron en la SET tras considerar como injusto que removieran al profe Paco, de quien solo tienen agradecimiento por su probada vocación y su gran disposición por hacer un poco más para apoyar con su transporte a los niños que viven lejos de la escuela.