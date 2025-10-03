PRI exige investigar a Adán Augusto y advierte que eliminar el amparo sería persecución política

Por José Gregorio Aguilar

El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, exigió que se investigue al senador Adán Augusto López por presuntos vínculos con el crimen organizado y por no haber comprobado más de 79 millones de pesos en transferencias. “Lo dice con cinismo: ni siquiera pagó impuestos. Y su ligue con el cártel de La Barredora en Tabasco no ha sido aclarado”, afirmó.

Díaz Lara consideró insostenible que el gobierno federal y legisladores de Morena sigan respaldando a Adán Augusto, y advirtió que la protección política tiene un alto costo. “No podemos permitir que quien representa a un partido desde el Senado actúe impunemente. Nos deja mal parados ante México y ante el mundo”, dijo.

El dirigente priista también criticó los intentos de reformar o eliminar la Ley de Amparo, calificándolos como una amenaza directa a los derechos ciudadanos. “¿Qué les preocupa si tienen los tres poderes? Quieren eliminar el amparo para perseguir a quienes pensamos diferente. El día de mañana, los medios o los partidos que digamos algo en contra del gobierno, no podremos defendernos”, alertó.

Sobre el tema del huachicol, Díaz Lara aseguró que Tamaulipas ha sido epicentro del problema desde el puerto de Altamira, y que la Secretaría de Marina ha sido afectada por escándalos derivados de esta red. “Del 2018 al 2024 no había huachicol, no había fentanilo. Hoy estamos pagando las consecuencias de los abrazos y no balazos”, señaló.

El líder del PRI también respondió a quienes acusan a su partido de politizar el tema. “No es politizar, es exigir justicia. Morena lo hacía por mucho menos. Hoy ellos politizan todo desde la mañanera, con medios alineados al gobierno”, dijo.

Finalmente, sobre el retiro de visas a legisladores de Morena, Díaz Lara fue contundente: “Ya vimos a un diputado federal que perdió su visa. Es cada vez más recurrente. Que aclaren sus temas judiciales. Quienes fueron electos también deben rendir cuentas”.