PREP da certeza a resultados de elecciones: IETAM

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Los resultados que arroje el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Tamaulipas además de mostrar las tendencias del voto, sí son resultados oficiales, aunque no definitivos, aclaró hoy Jerónimo Rivera García, Consejero del IETAM.

En entrevista, el presidente de la Comisión Especial del PREP sostuvo que debido a que el sistema lo opera directamente el Instituto Electoral de Tamaulipas y se alimenta con las actas oficiales capturadas por personal oficial del organismo.

El consejero del IETAM señaló que “sí son oficiales, eso lo quiero aclarar, los resultados del PREP son oficiales, pero no son definitivos, que son cuestiones diferentes: la información que sale del PREP si es oficial porque la emitimos nosotros, definitiva no es, definitiva es la información que sale el miércoles (después de la elección) en los cómputos”.

Rivera García también señaló que los resultados que muestra el PREP son irreversibles debido a que coinciden en un 99 por ciento con el resultado de los cómputos oficiales, que es la herramienta a través del cual se declaran los candidatos ganadores.

“La coincidencia es muy cercana al cien por ciento, ¿por qué no va a coincidir? porque a veces las imágenes que se toman a un acta no son muy legibles y no se nos pasó la información de la mejor manera posible y no podemos subir esa acta al PREP”, expuso.

El consejero del IETAM subrayó que en elecciones pasadas ya se demostró que el PREP va indicando las tendencias del voto “de quiénes van ganando y quiénes van perdiendo, y es muy cercana a la realidad, en el ejercicio anterior de la gubernatura el PREP, los cómputos y los conteos rápidos, todos coincidieron.

Rivera García dijo que el PREP comenzará a publicar resultados el 2 de junio a partir de las 8 de la noche y permanecerá por 24 horas mostrando los resultados de la elección en los 43 municipios y los 22 distritos locales de Tamaulipas.