PRD en espera de saber si Alianza Va por México para la Elección federal se aprueba en Tamaulipas.

Por José Gregorio Aguilar

Una vez que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) publicó su lista de aspirantes a las senadurías y diputaciones federales, el presidente de este instituto político, David Valenzuela Barrios, aclaró que habrá que esperar a que se apruebe o no la Alianza Va Por México para la elección federal en Tamaulipas, cuyo plazo concluye este lunes.

Citó que hay casos como el estado de México, Tabasco o Yucatán, que no irán en Alianza por lo que cada partido postulará a sus candidatos en cada una de esas entidades, por lo que reiteró que en el caso de Tamaulipas habrá que esperar si se aprueba o no la Alianza o bien, si se acuerda solo para ciertos Distritos.

“Aquí en Tamaulipas ya emitimos las propuestas ya levantaron las manos los compañeros y compañeras y posibles candidatos externos, pero primero necesitamos que se defina el paso número uno, que en México porque esto al ser nacional al ser candidaturas federales lo deciden en México decidan si los 8 distritos que abarca Tamaulipas van a estar o no en alianza, porque Va Por México a nivel federal son 300 distritos y no todos van a ir, algunos estados como el estado de México no va a ir, Tabasco Yucatán ya definieron que no van a ir, entonces el primer paso es que los comités nacionales definan si en Tamaulipas los 8 distritos federales y las senadurías vamos a ir juntos ese es el paso uno”.

En el supuesto de que el PRD vaya en alianza en los ocho distritos federales habrá que esperar a que el convenio de coalición federal decida qué Distrito o Distritos le tocarían al PRD para enseguida, internamente continuar con el proceso interno de esos distritos en particular.

“Por darte un ejemplo, si en la alianza nos dicen el distrito 6 lo va a poner el PRD entonces tendremos que ver el método del proceso interno de os aspirantes que tenemos en el distrito 6, pero en los demás distritos el proceso termina en ese momento para nosotros”.

Pero también, aclaró el presidente del Sol Azteca, puede ocurrir que, por alguna situación, se determine que el PRD no irá en coalición e Tamaulipas y lo que procedería en este caso es que todos los aspirantes a las senadurías y diputaciones federales de todos los distritos de esa lista que se publicó irán a un proceso interno para entonces seleccionar a quienes ya serían los candidatos oficiales.

“Puede pasar, que por alguna situación que todavía no se ha definido nos diga, los 8 distritos federales en Tamaulipas no van a ir en coalición en esta elección entonces iremos ahora sí a un proceso interno de los aspirantes que tenemos actualmente, ahora sí a todos los distritos pero eso tenemos que esperar”.

Como se sabe, el pasado fin de semana el PRD publicó su lista de aspirantes a participar en el proceso electoral del 2024; de acuerdo con dicha lista, la primera fórmula al senado de la República, la encabeza la ex diputada local María Del Carmen Hernández Paz y Honoria Mar Vargas, mientras que la segunda, es liderada por Jorge Mario Sosa Pohl, ex diputado local y ex dirigente del sol azteca, quien va acompañado por el actual presidente, David Armando Valenzuela Barrios.