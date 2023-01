Por cuesta de enero Asociación Civil intensifica su atención médica a gente de escasos recursos

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

La llamada cuesta de enero también está afectando a las personas que no tienen seguridad social o servicio médico y que no tienen forma de pagar una consulta privada afirmó el representante de la Asociación Movimiento Tamaulipeco de Dignificación y Democracia, Rey David Trujillo Soto.

En esos casos, cuando la desesperación invade al enfermo que, sin dinero y sin ningún tipo de apoyo médico, no sabe qué hacer y su angustia aumenta más porque necesita medicamentos para aliviar su enfermedad, puede recurrir al dispensario médico que ofrece el servicio de manera gratuita.

“Efectivamente en estos días y más por la cuesta de enero en la que muchas personas pasamos por un periodo donde lo económico disminuye y mucha gente que no tiene seguridad social o servicio médico no tiene la posibilidad de pagar una consulta privada; contamos con un dispensario médico en el cual damos atención gratuita a toda esa gente que más lo necesita y que no tiene servicio”.

En este consultorio, ubicado en las calles del 27 Juárez y Privada, se proporcionan consultas con médicos generales, dentistas, nutriólogos, psicólogos y médicos especialistas en pie diabético así como especialistas en traumatología, medicina interna y reumatología, que dedican su tiempo en esta noble labor de aliviar a los enfermos.

“Estamos abierto de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 pm son consultas gratuitas tenemos médicos generales, dentistas, nutriólogos, psicólogo, médico especialista en pie diabético y algunos especialistas en traumatología, medicina interna, reumatología que nos apoyan de todo corazón para servir a toda esa gente”.

Rey David Trujillo subrayó que, en el caso de que el paciente no pueda caminar o tenga dificultades para moverse y trasladarse hasta el dispensario médico, esta asociación civil lanzó el proyecto “médico en tu casa”, en el que los profesionales de la salud acuden al domicilio del enfermo para darle la atención médica. Para ello solo tienen que marcar el número telefónico 8343128280

“Y si por algún motivo la persona no pueda acudir al dispensario tenemos también el proyecto de médico en tu casa para aquellas personas que no puedan levantarse o moverse para recibir atención médica”.