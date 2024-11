Piden reconocer el trans feminicidio como variante del feminicidio

Por José Gregorio Aguilar

Para la diputada local por Morena, Lucero Deosdady Martínez López, hay una cifra negra u oculta de asesinatos en contra de la comunidad LGBTQ+ que supera los 45 crímenes de odio que dio a conocer la asociación civil México Igualitario

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad en el Congreso del Estado recordó que justamente por esa razón presentó, hace unos días, una iniciativa para que se tipifique en el estado el delito de trans feminicidio como variante del feminicidio

Aunque la cifra oficial indica que en los últimos cinco años fueron registrados 45 asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ+, sin que a la fecha haya sido esclarecido uno solo de estos crímenes y es lo que hace falta, visibilizar esos casos, para que se les tome la importancia que tienen y no queden impunes.

“Son 45 los casos conocidos, pero desafortunadamente al no dar el pleno reconocimiento a las mujeres trans o cualquier persona dentro del espectro femenino, lamentablemente los casos no se visibilizan. Decían, no se muestren, ¿por qué?, pues por la cultura, no, por la discriminación, entonces sí, son 45 casos conocidos, no sé la cifra negra, la cifra oculta, entonces, claro que es lamentable y triste».

El primer paso para lograr ese objetivo ya se dio al presentar la iniciativa la cual fue dictaminada en comisiones y será llevada a votación en el pleno, a fin de modificar el Código Penal del Estado de Tamaulipas y reconocer el trans feminicidio como una variante del feminicidio, entendido como un crimen de odio por razones de género.

«Porque de entrada la próxima Fiscalía lo tiene que tratar como feminicidio con ese pleno conocimiento desde la libre identidad de persona y teniendo las leyes podemos exigir a las autoridades en materia de justicia que respondan a las demandas».