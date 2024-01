Pide SET a padres de familia inscribir a sus hijos en las escuelas que les corresponda

Por José Gregorio Aguilar

Ante la cercanía del período de preinscripciones en el nivel básico, la directora del CREDE Victoria, Nora de los Reyes Vázquez, exhortó a los padres de familia a inscribir a sus hijos en las escuelas del sector que les corresponda.

Admitió que cada año es lo mismo, es decir, muchos padres de familia, que viven en las colonias, quieren inscribir a los niños en los planteles que se localizan en otro sector distinto al que viven, como por ejemplo en la zona centro, en planteles como Lauro Aguirre, Victoria, Leona Vicario, ocasionando con ello sobre cupo

“Algunas escuelas tienen sobre cupo, ustedes ya las conocen las que están en el centro sobre todo, Lauro Aguirre, Leona, la Victoria, hay mucha gente que quiere meter a sus hijos ahí y secundarias casi todas. La recomendación a los padres es que vayan a inscribirlos al sector que les corresponde y ni nosotros a veces ni hacemos caso porque muchas veces vivimos en una colonia o lejos y queremos llevarlo a la leona o a la club pero no les corresponde”.

Al respecto, Nora de los Reyes garantizó que todas las escuelas de nivel básico están preparadas para recibir en las mejores condiciones a los alumnos de nuevo ingreso pero aclaró que el proceso de preinscripción tiene reglas que se deben de respetar, de tal manera que se le dará preferencia a los niños que ya tienen a un hermano en dicha escuela y en segundo lugar a los pequeños que viven en el barrio y ya en tercero, si hay cupo, al resto de los niños que pudieran solicitar ingresar.

Reconoció que en torno a las preinscripciones siempre hay problemas “pero los directores de las escuelas siempre nos han resuelto favorablemente, no se nos hacen problemas graves, o sea si hay reclamos como en todo además como saben quieren meter a sus niños pues en la escuela que quieren y muchas veces no corresponde al sector donde deben de estar”.

Son aproximadamente 69 mil alumnos de educación básica que corresponden al Crede Victoria “esos son los alumnos que nosotros pensamos que la cuarta parte son los que van a solicitar una inscripción a preescolar, primaria y secundaria”.

También exhortó a los padres de familia, a evitar hacer campamentos con la idea equivocada de apartar un lugar para sus hijos en determinado plantel “recomendamos no acampar recomendamos todos van a tener cupo en una escuela, para todos hay espacios en escuelas públicas y recomiendo a papas que no lo hagan, no es necesario; los directores ya están preparados para las preinscripciones, están muy bien preparados”.

Por último, dijo que a través del programa la Escuela es Nuestra, se han invertido recursos para la rehabilitación de aquellas escuelas que necesitaban reparaciones: “se están rehabilitando muchas instituciones educativas unas hasta con 650 mil pesos pero se están rehabilitando las que estaban en malas condiciones pero todas estarán en condiciones para recibir a los alumnos”.