Pide ANPAF auditar en que se gastan las aportaciones voluntarias en escuelas

Por José Gregorio Aguilar

La Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF) presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por lavado de dinero, ya que aseguran que las aportaciones de los padres de familia se están utilizando para fines distintos a los de mantenimiento de las escuelas, informó Alejandro Águila Arguelles.

Según la ANPAF, cada escuela recibe un presupuesto para mantenimiento, pero este se gasta en otras cosas. Esto ha generado una gran preocupación entre los padres de familia, quienes sienten que su dinero no se está utilizando de manera transparente ni efectiva por lo cual está pidiendo se auditen a los gobiernos en los estados para saber realmente en que se gastan dichas aportaciones.

La denuncia se refiere a la cantidad de 27 mmdp según estimaciones del presidente de ANPAF, que los padres aportan voluntariamente cada inicio de ciclo escolar.

“Aunque ya presenté una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, en el sentido de que el dinero de las asociaciones se usa para eso, porque nos ponen para dar mantenimiento pero no porque nos digan que el dinero de los papás no sirve sino porque hay un presupuesto hay un techo financiero también para cada escuela para los mantenimientos, que se lo gastan, quien… pues no lo sé, o bueno sí sé pero que lo diga la autoridad”.

La denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública busca que se investigue y se tomen medidas para evitar el lavado de dinero y la mala utilización de los recursos destinados a la educación.

“hay un dinero ahí pero obviamente utilizan nuestras aportaciones y por eso las asociaciones de las escuelas no las desaparecen y las siguen utilizando para meter nuestro dinero”.

Es importante destacar que la Secretaría de la Función Pública tiene mecanismos para recibir denuncias y quejas de la ciudadanía, como el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y el Programa Ciudadanos Alertadores. Estos mecanismos permiten a los ciudadanos denunciar actos de corrupción y mala administración de recursos públicos.