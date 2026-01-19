Persisten dependencias con más quejas por violaciones a derechos humanos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) confirmó que las dependencias que concentran el mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos siguen siendo las mismas de años anteriores: la Fiscalía General de Justicia, así como las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación.

La presidenta del organismo, Taide Garza Guerra, señaló que prácticas como el abuso de autoridad, la dilación en la procuración de justicia y la falta de atención de servidores públicos continúan siendo recurrentes, sin que se observe una disminución en los reportes ciudadanos. Por el contrario, dijo, la tendencia apunta a un crecimiento sostenido.

A pesar de que se han impartido cursos de capacitación en materia de derechos humanos a personal de la Fiscalía, la Guardia Estatal y otras instituciones, Garza Guerra reconoció que persisten excesos en el ejercicio de las funciones públicas. “Se busca que los servidores actúen con respeto, pero todavía se exceden en sus atribuciones”, puntualizó.

De acuerdo con la CODHET, durante 2025 las quejas aumentaron en 40 por ciento, mientras que las recomendaciones emitidas a las dependencias involucradas crecieron hasta en 80 por ciento, reflejo de la necesidad de que las instituciones atiendan las demandas de la población y corrijan sus prácticas.

La presidenta adelantó que el próximo 30 de enero entregará al Ejecutivo estatal y al Congreso local el informe físico de actividades 2025, en el que se detallan las quejas recibidas, las recomendaciones emitidas y los servicios brindados por la Comisión.

Asimismo, informó que el 17 de febrero se realizará la presentación pública del informe en el auditorio del Congreso del Estado, con el propósito de transparentar el trabajo de la CODHET y dar cuenta a la ciudadanía de los avances y pendientes en la defensa de los derechos humanos.

Garza Guerra subrayó que el reto para 2026 será lograr que las instituciones señaladas atiendan de manera efectiva las recomendaciones y reduzcan la recurrencia de abusos, pues “la defensa de los derechos humanos no puede seguir siendo un tema pendiente en Tamaulipas”.