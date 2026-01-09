Persisten afectaciones por sustracción de cable en Ciudad Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una serie de hurtos a la infraestructura eléctrica urbana se registró en Ciudad Victoria durante el mes de diciembre, situación que dejó un impacto considerable en el equipamiento municipal. De acuerdo con información proporcionada por el secretario de Servicios Públicos del Gobierno Municipal de Victoria, Carlos Alberto Charles Ortiz, se contabilizaron diez incidentes relacionados con la extracción ilegal de cableado.

El funcionario admitió que la problemática continúa presente y señaló que “aún enfrentamos complicaciones derivadas de la sustracción de cable en distintos puntos de la ciudad”.

Aunque evitó detallar las zonas específicas donde ocurrieron los hechos, confirmó que los eventos obligaron al Ayuntamiento a realizar trabajos de reposición del material dañado. En ese sentido, explicó que ya se iniciaron los procedimientos legales correspondientes y que, con el arranque del año, comenzaron las gestiones administrativas para reponer la infraestructura afectada.

“Las denuncias ya fueron interpuestas y actualmente estamos avanzando en la restitución del cableado, siguiendo los nuevos lineamientos para solicitar el material a las áreas que corresponden”, expresó.

Respecto al volumen total de cable sustraído, Charles Ortiz aclaró que el dato preciso es manejado por otra instancia municipal; sin embargo, adelantó que el faltante acumulado sería considerable. “De manera aproximada, estamos hablando de una pérdida cercana a los dos kilómetros de cable”, puntualizó.