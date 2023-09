Permaneceré en la SET hasta en tanto el Gobernador determine lo contrario: Lucía Aimé

Por José Gregorio Aguilar

La secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, hizo un llamado al respeto a la normatividad y conminó a todos los maestros que hoy pararon clases, a volver a las aulas con la confianza d que en la SET todos los días se trabaja para abatir el rezago acumulado en más de seis años de abandono y desdén.

Al mismo tiempo, la funcionaria hizo un exhorto a la cordura y a la sensatez a los integrantes de la Sección 30 para que no rompan el diálogo en las mesas SET-SNTE en las que, como ya se ha demostrado, se ha tenido un avance importante.

“Hago un exhorto a la cordura y la sensatez a que no paremos el trabajo de las mesas SEP SNTE que como se mostró tienen avance importante, hago un llamado también al respeto de la normatividad nadie gana si anteponemos casos específicos a la generalidad, por eso se dio un trato injusto a la mayoría en el pasado”.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por sus principales colaboradores, Lucía Aimé reiteró el respeto que tienen los maestros al derecho a la manifestación y también se mostró respetuosa de la vida interna del sindicato.

“Respetamos y defendemos el derecho a la manifestación somos respetuosos de la vida interna del sindicato y entendemos el reclamo de maestras y maestros que quisieran ver sus casos específicos ya resuelto

Sin embargo deben saber que trabajamos todos los días en abatir el rezago acumulado de más de seis años de desdén”.

En la sesión de preguntas y respuestas, Castillo Pastor fue cuestionada sobre la exigencia del líder de la Sección 30 quien dijo que mientras ella siga al frente de la SET, el sindicato no responderá al diálogo; la secretaria de Educación dijo que el cargo se lo debe al gobernador del Estado y hasta que el ejecutivo estatal no determine lo contrario, continuará al frente de esta responsabilidad.

“Respecto a mi participación, creo que hay una sola persona que tiene no solo la voluntad sino legalmente la facultad de decidir mi presencia en el gabinete y yo me siento honrada de la oportunidad que me ha brindado para coordinar los esfuerzos en la SET y permaneceré hasta en tanto él determine una situación distinta”.

En rueda de prensa Lucía Aimé dio respuesta a cada uno de los planteamientos expuestos por la Sección 30 el día de ayer, y que fueron el motivo por el cual se originó esta movilización de maestros que acordaron cerrar las instalaciones de la SET y suspender clases por tiempo indefinido.