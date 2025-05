«Perdona» IETAM a Movimiento Ciudadano por intromisión en elecciones judiciales de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) perdonó a figuras relevantes de Movimiento Ciudadano que en redes sociales han aparecido promoviendo la campaña de Luis Alberto Tovar Núñez como candidato a Juez de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado.

La Comisión de Procedimientos Sancionadores Especiales del IETAM, que encabeza la consejera electoral Marcia Laura Garza Robles, desestimó una denuncia de otra candidata al mismo puesto, y concluyó que no había violación al proceso electoral.

El 12 de abril pasado Tranquilina Martínez Balderas, candidata a juez, denunció que figuras claves del Movimiento Ciudadano como el ex diputado y ex dirigente Gustavo Cárdenas Gutiérrez y la ex diputada local Patricia Pimentel aparecieron en redes sociales avalando la candidatura de Tovar Núñez.

De acuerdo a la denunciante, esas publicaciones intentan convencer a los miembros del partido a favorecer con el voto a Tovar Núñez, esto, a pesar de que la Ley prohíbe la intervención de partidos políticos en el proceso de la elección judicial.

Tovar Núñez trabaja como asesor de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado y también representa al partido ante el consejo general del IETAM.

Sin embargo, el IETAM difundió la resolución del expediente R/CG/07-2025 en el que declara inexistente la infracción atribuida a Tovar Núñez y también exonera a Gustavo Cárdenas y Patricia Pimentel.

En ese sentido se dio por cerrado el caso, aunque la denunciante podría recurrir a una segunda instancia que es el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM).