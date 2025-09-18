PC exhorta a la población a tomar precauciones y evitar riesgos innecesarios ante lluvias intermitentes

  • jueves, 18 de septiembre de 2025

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. –
Ante las lluvias intermitentes que se registran en todo el estado, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a la población a tomar precauciones y evitar riesgos innecesarios.

González de la Fuente recomendó no intentar cruzar vialidades con encharcamientos, ya que esto pone en riesgo la vida y puede dañar los vehículos.

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar al 911 la presencia de cocodrilos, evitando manipularlos debido a su naturaleza salvaje.

El Coordinador Estatal de Protección Civil también hizo un llamado a la población a ser conscientes de las lluvias en la sierra y evitar nadar o ingresar bajo los influjos del alcohol a zonas peligrosas.

 

