Partidos no están incluyendo a personas LGBT en sus candidaturas

Por José Gregorio Aguilar

La asociación México Igualitario Tamaulipas denunció que no se está cumpliendo la postulación de personas de la comunidad LGBT a puestos de elección popular tal como lo establecen las acciones afirmativas para este histórico proceso electoral 2024, afirmó Mercurios Espinoza del Ángel.

“Lamentablemente, no en todos los casos, no en todos los partidos se está haciendo esa inclusión y además hay partidos en los que tenemos conocimiento que únicamente están entre comillas respetando esta disposición

El representante de esta asociación civil, dijo que en algunos casos, como en Tampico, el PAN solo simuló cumplir con esa disposición legalmente establecida, al postular a una persona que ya ha postulado en elecciones anteriores y que aunque es de la comunidad, jamás se le ha visto levantar la voz ni participar en la lucha por el respeto y la defensa de sus derechos.

“Están colocando a personas que siempre han pertenecido a los partidos pero nunca han levantado la voz por la comunidad a pesar de pertenecer a ella, por ejemplo acá en Tampico en el PAN designaron a una persona dentro de las planillas, pero es la misma persona que siempre han estado dentro de las planillas la única diferencia es que ahora lo dieron de alta como parte de la comunidad y entonces no hay una diferencia”.

Enfatizó el activista que se tiene que vigilar que esos espacios electorales, que se lograron gracias a la lucha de la propia comunidad y no a los diputados ni a partidos políticos, sean asignados para verdaderos representantes de la comunidad, a aquellos que levantan la voz en lugar de asignarlos a cualquiera solo por cumplir con la disposición.

“Lo que nosotros requerimos es que en esos espacios estén no solo por el hecho de ser personas de la comunidad se les asigne sino Que sean personas que realmente levanten la voz por la comunidad porque no sirve que solo utilicen el espacio y lo designen solo por cumplir pero no tanto porque estas personas defiendan los derechos”.

Estimó que cuando mucho, en todo el Estado los partidos políticos cumplieron en un 50 por ciento con las acciones afirmativas por lo que el IETAM tiene una tarea pendiente en ese rubro, falta mucho camino por recorrer para cerrar las brechas de desigualdad

No obstante destacó que sí hay casos, aunque son los menos, en los que sí se tomó en cuenta a auténticos defensores de los derechos de la comunidad “afortunadamente les dieron espacio en algunas planillas entonces un 50 por ciento sí está siendo representativa la selección de personas en otros casos de plano no hay nadie de la comunidad dentro”.