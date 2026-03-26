Nueva secretaria de Salud promete reforzar regulación tras muerte en clínica clandestina

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 26 de marzo del 2026

En su primera entrevista como titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos se pronunció sobre el fallecimiento de una mujer estadounidense de 27 años en una clínica clandestina de Reynosa, donde se le practicaba una cirugía estética sin condiciones médicas adecuadas.

La funcionaria confirmó que la Fiscalía estatal ya investiga el caso y que la COEPRIS, encabezada por el doctor Mario Rebolledo, se encuentra en el sitio verificando la situación. “Es lamentable, se están tomando cartas en el asunto. Ya se han suspendido temporalmente clínicas y se está capacitando para que todo esté en regla”, señaló.

Hernández Campos reconoció que la frontera tamaulipeca se ha convertido en un foco de riesgo por la proliferación de pseudoclínicas y pseudomédicos que ofrecen procedimientos a bajo costo, afectando incluso al turismo médico. “Vamos a reforzar esto para poner todo en orden y evitar a toda costa que sigan sucediendo estas cuestiones”, aseguró.

La secretaria adelantó que se dará puntual seguimiento al caso de Reynosa, así como a las clausuras realizadas el año pasado, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares y garantizar la seguridad de los pacientes.

En paralelo, presentó un diagnóstico preliminar del sector salud, en el que reconoció avances pero también áreas de oportunidad que requieren refuerzo. Los próximos 30 meses estarán enfocados en la promoción de estilos de vida saludables, la medicina preventiva y la salud mental, siguiendo las encomiendas del gobernador.

Finalmente, informó que ya se puso en marcha el operativo vacacional de Semana Santa, que incluye vigilancia sanitaria en playas como Miramar, donde se reportó avistamiento de chapopote, y acciones de monitoreo para proteger a la población. Con ello, Hernández Campos busca marcar el inicio de su gestión con resultados inmediatos y visibles.