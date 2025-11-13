¡No te quedes fuera! Sesión Académica Fundamental: DELITOS ELECTORALES ⚖️

La BARRA DE ABOGADOS ELECTORALES DE MÉXICO AC te invita a su Sesión Académica 03/2025: «SALVAGUARDANDO LA DEMOCRACIA» .

La BARRA DE ABOGADOS ELECTORALES DE MÉXICO AC te invita a su Sesión Académica 03/2025: «SALVAGUARDANDO LA DEMOCRACIA» . Un evento esencial para comprender los retos de nuestro sistema democrático.

¿Qué aprenderás? Todo sobre los DELITOS ELECTORALES de la mano de expertos.

Conoce nuestras Invitadas Especiales:

️Moderadora y Comentarista: DRA. LORENA VÁZQUEZ CORREA (Investigadora del Iteso y Barrista Electoral).

‍⚖️ Ponente: LICDA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Jefa de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística del TEE de Tamaulipas).

Detalles del evento:

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Hora: 19:00 hrs (7:00 PM) del centro de México.

Plataforma: Zoom

✅ ¡Inscríbete Ahora Mismo!

Regístrate para obtener el enlace de Zoom: ➡️formularios.gle/q1CvRmVwkTtJ3zgF7

¡Importante! El cierre de inscripción es hasta las 12:00 horas del día del evento .

Beneficios:

¡CONSTANCIA GRATUITA!

Canal YouTube: Si prefieres, síguenos en vivo a través de nuestro canal:youtube.com/@barradeabogadoselectorales2748?si=nlCVvKNzafSdQmFq

¡Comparte esta publicación con colegas y amigos interesados ​​en el Derecho Electoral y la democracia!

#DelitosElectorales #DerechoElectoral #Democracia #México #AbogadosElectorales #CapacitaciónJurídica #Zoom