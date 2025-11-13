La BARRA DE ABOGADOS ELECTORALES DE MÉXICO AC te invita a su Sesión Académica 03/2025: «SALVAGUARDANDO LA DEMOCRACIA» . Un evento esencial para comprender los retos de nuestro sistema democrático.
¿Qué aprenderás? Todo sobre los DELITOS ELECTORALES de la mano de expertos.
Conoce nuestras Invitadas Especiales:
️Moderadora y Comentarista: DRA. LORENA VÁZQUEZ CORREA (Investigadora del Iteso y Barrista Electoral).
⚖️ Ponente: LICDA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Jefa de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística del TEE de Tamaulipas).
Detalles del evento:
Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025
Hora: 19:00 hrs (7:00 PM) del centro de México.
Plataforma: Zoom
✅ ¡Inscríbete Ahora Mismo!
Regístrate para obtener el enlace de Zoom: ➡️formularios.gle/q1CvRmVwkTtJ3zgF7
¡Importante! El cierre de inscripción es hasta las 12:00 horas del día del evento .
Beneficios:
¡CONSTANCIA GRATUITA!
Canal YouTube: Si prefieres, síguenos en vivo a través de nuestro canal:youtube.com/@barradeabogadoselectorales2748?si=nlCVvKNzafSdQmFq
¡Comparte esta publicación con colegas y amigos interesados en el Derecho Electoral y la democracia!
#DelitosElectorales #DerechoElectoral #Democracia #México #AbogadosElectorales #CapacitaciónJurídica #Zoom