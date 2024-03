No descarta PRI solicitar protección a Candidatos de la Coalición.

Por José Gregorio Aguilar

A 18 días de haber iniciado campaña, ninguno de los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición PAN-PRI-PRD que están recorriendo todos los municipios del Estado, han tenido problemas por situaciones de inseguridad o violencia, afirmó la presidenta estatal del tricolor, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

No obstante, la ex procuradora de justicia y ex secretaria general de Gobierno de Tamaulipas, dijo que no descarta pedir protección al Estado o al gobierno federal en caso de que sea necesario ya que reconoció que en algunos municipios se están presentando hechos delictivos, como el secuestro de una ciudadana rusa en Reynosa.

Del Carmen Guillen dijo que, por los medios de comunicación nacional, tiene conocimiento de que gente que vive en municipios colindantes con la frontera chica, están abandonando sus lugares de origen por motivos relacionados con la inseguridad.

“Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema espero que no necesitamos solicitarla aunque bueno estamos viendo problemas en alguna zonas que hoy mismo en un periódico nacional salió con respecto a los municipios colindante con frontera chica que se dice la gente está abandonando sus lugares por eso pero a fin de cuentas no tenemos ningún reporte esperemos no necesitar, el partido en ese sentido ha sido respetuoso de gobierno estatal y federal y vamos a seguir en esa misma tesitura”.

En su calidad de presidenta del PRI, dijo que ha solicitado a todos los candidatos que integran esta coalición, mucha prudencia y cuidado en sus recorridos para evitar quejas, denuncias, o algo que lamentar.

“Yo creo que con todos los cuidados posibles yo he pedido a todos mis candidatos que guarden la prudencia debida en estos casos porque no quiero lamentar nada por supuesto y estoy atenta a cualquier queja denuncia lamento lo que sea para poder estar en condiciones de no lamentar nada insisto hasta ahora nadie ha tenido ningún problema pero no lo descarto, estamos en un momento nacional muy grave y tenemos que tener cuidado sé que puede pasar, si es necesario recibir la protección del estado y la federal”.

Aseguró que continuamente tiene comunicación con la candidata al Senado, Imelda San Miguel (propuesta por el PAN) y con el candidato Arturo Núñez Ruiz, (PRI)y ninguno le ha externado que haya tenido algún problema cuando visitan los diferentes municipios del estado, en particular, los de la frontera.

“Los candidatos no, Imelda San Miguel con quien tengo buena comunicación no me ha comentado nada y Arturo que es mi amigo, tampoco o sea ellos han andado por todo el estado”.