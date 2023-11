Multan discapacitado por estacionarse en área de discapacitados

Por: Sergio Rivas

El 22 de noviembre, el usuario de TikTok @Vaniego subió un video en donde exponía su caso de injusticia. En él narra cómo al bajarse de su camioneta después de estacionarse en un espacio para discapacitados, un tránsito llega inmediatamente a aplicarle una multa por ocupar dicho espacio sin tener las placas correspondientes para ello, a pesar de ver su situación en persona.

La ironía de la situación es la evidente discapacidad del joven, pues este mismo se encontraba en silla de ruedas, cosa que al tránsito no le importó en lo absoluto, mostrando su prepotencia al aplicar la multa. Además, @Vaniego menciona que el transito usaba palabras como «inválido» y se burlaba de él mencionando que tendría que pagar una multa de 5 mil pesos. Pese a la gente que observaba y grababa la situación diciéndole al oficial que no aplicara la multa, este no cedió, infraccionándolo de todas formas.

Los hechos sucedieron en Cancún, Quintana Roo. Después de publicar el video, este se viralizó enormemente, tomando decisiones divididas entre aquellos que apoyaban a @Vaniego, y aquellos que decían que fue su error por no tener placas para discapacitados. A final de cuentas, el usuario reporta que la situación logró resolverse cuando fue a hablar con el director de tránsito y le dieron la atención que merecía, dándole las facilidades para agilizar su proceso en la obtención de placas para discapacitados.

Al final, @Vaniego hace un llamado a la comunidad para pedir que se tenga más comprensión y empatía como seres humanos, no solamente con aquellos que tengan alguna discapacidad sino con todas las personas que nos rodean.