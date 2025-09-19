Muere exalcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, a los 57 años

La noticia de su fallecimiento a los 57 años conmociona a la comunidad política y a la sociedad victorense

Cd. Victoria, Tamps.-

La comunidad de Ciudad Victoria se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Óscar Almaraz Smer, quien fuera presidente municipal de la capital, ocurrido este jueves 18 de septiembre de 2025. Tenía 57 años de edad. De acuerdo con información preliminar, su deceso se debió a un infarto fulminante.

Originario de esta ciudad, Almaraz Smer fue un contador público egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que dedicó más de dos décadas de su vida al servicio público. Forjó una extensa trayectoria que incluyó el cargo de secretario de Finanzas durante la administración de Eugenio Hernández Flores (2004-2010) y el de diputado local en la LXI Legislatura del Congreso de Tamaulipas (2011-2013).

Su compromiso con la ciudad lo llevó a la alcaldía en 2016, postulado por el PRI. Años más tarde, en 2021, se unió al PAN, partido con el que logró representar al Distrito 5 como diputado federal en la LXV Legislatura, cargo que ocupó hasta agosto de 2024.

Reconocido por su perfil conciliador y su habilidad para construir puentes con diferentes actores políticos, Almaraz Smer será recordado como una de las figuras más respetadas y visibles de la política local y estatal.

A la espera de un comunicado oficial por parte de las autoridades y su familia, la información sobre los detalles de sus honras fúnebres se mantiene en proceso.