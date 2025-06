Minimiza diputada del Verde impacto de deportaciones en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de junio.- Las deportaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos no representan una amenaza para Tamaulipas, pues los municipios fronterizos cuentan con infraestructura adecuada para recibir a quienes sean repatriados, afirmó la diputada local Ana Huerta Valdovinos, quien además sostuvo que no hay indicios de un repunte preocupante en el número deportaciones

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declaró que en municipios como Nuevo Laredo ya se tienen albergues y espacios listos para atender cualquier contingencia, por lo que no existe alarma ante las redadas migratorias del país vecino

“No nos ha ocupado, no nos preocupa, nunca nos va a preocupar porque tenemos las instalaciones suficientes, porque sabemos que vamos a hacer lo necesario, pero ahorita lo que hemos visto es que no ha pasado nada” afirmó.

La secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso local expuso que hasta el momento las cifras indican que las repatriaciones a través de las representaciones internacionales de Tamaulipas han disminuido durante 2025, por lo que no se percibe una crisis en puerta que amerite medidas extraordinarias

Huerta Valdovinos refirió que particularmente en Nuevo Laredo las autoridades locales han coordinado esfuerzos para estar preparadas ante cualquier incremento en los flujos migratorios, por lo que se mantiene una vigilancia constante.

“En caso que llegar a suceder algo así estamos listos para recibirlos, pero en realidad hasta ahorita no has visto que haya un cambio” expresó la diputada al descartar que haya condiciones que ameriten preocupación urgente por parte del estado

Apuntó que además que, desde su perspectiva personal, la política migratoria de Estados Unidos hacia México representa una afrenta pues se rompe con los vínculos sociales y económicos que por años han existido entre comunidades de ambos lados de la frontera

“A mí la verdad es que a mí me parece muy lamentable lo que está sucediendo, a mí me parece que es una agresión en contra de los mexicanos y me parece que lo que hemos hecho por años que es establecer puentes reales la gente que vivimos no tenemos nosotros barreras sino un puente abierto” concluyó.