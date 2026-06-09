Más de 100 mil mujeres reciben apoyo federal en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Más de 100 mil mujeres tamaulipecas mayores de 60 años ya forman parte del programa Mujeres Bienestar, informó el delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien destacó que este apoyo representa un respaldo directo para uno de los sectores más importantes de la población.

El funcionario federal señaló que actualmente las beneficiarias reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

“El programa de Mujeres Bienestar, tenemos más de 100 mil beneficiarias, ellas son de más de 60 años en adelante y están recibiendo la cantidad de 3 mil 100 pesos de manera Bienestar”, expresó.

En cuanto al proceso de credencialización, Reyes Rodríguez aseguró que Tamaulipas registra avances importantes, con miles de personas que ya cuentan con su documentación integrada para obtener este beneficio.

“Sí llevamos en Tamaulipas ya avanzando la credencialización, estamos hablando de casi 5 mil credenciales que están ahorita a este momento, que están ya teniendo la documentación y los datos de igual número de personas”, explicó.

Respecto a la infraestructura bancaria, indicó que las sucursales del Banco del Bienestar continúan operando de manera normal en todo el estado y garantizando la atención a los beneficiarios de los distintos programas sociales.

“Tenemos más de 63 sucursales en el estado de Tamaulipas, todas ellas operando satisfactoriamente”, afirmó.

El delegado federal aprovechó para exhortar a la población a acudir a las sucursales de acuerdo con los calendarios establecidos, con el propósito de evitar largas filas y aglomeraciones durante los días de pago.

“Invitamos a la ciudadanía a que vaya cada vez que le corresponda su letra para evitar aglomeramientos. El recurso está disponible para todos ellos”, señaló.

Asimismo, aclaró que actualmente no existen nuevas sucursales en construcción, aunque ya se cuenta con espacios definidos en caso de que el Gobierno Federal determine ampliar la red bancaria en la entidad.

“No tenemos en construcción, tenemos nosotros ya listos los lugares. A la hora que nos indiquen que va a haber aumento de bancos, ya tenemos lugares destinados para ello”, comentó.

Finalmente, Luis Lauro Reyes pidió a los beneficiarios aprovechar las ventajas de la tarjeta del Banco del Bienestar y evitar retirar la totalidad de sus recursos de manera inmediata, recordando que el dinero permanece seguro en sus cuentas.

“Invitamos a la ciudadanía a que por favor puedan ir ponderando la retirada, no se les quita el dinero en absoluto, incluso puede ser una tarjeta de ahorro que se puede ir juntando bimestre tras bimestre”, concluyó.