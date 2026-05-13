Maestros piden ser escuchados en temas de rezago y violencia escolar

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 13 de Mayo del 2026

La Alianza Nacional de Maestros afirmó que la decisión de modificar el calendario escolar 2025-2026 se tomó sin consultar al magisterio, práctica que, señalaron, se repite en otros temas prioritarios para el sector educativo como lo es el rezago educativo y la violencia escolar.

Teresa Paulino San German, dirigente de la Alianza, declaró que el anuncio del adelanto del cierre del ciclo escolar “fue una sorpresa para todos los maestros, incluso para secretarios de educación”, pese a que autoridades federales mencionaron que existió un acuerdo “general y unánime”.

“Si no se consulta a los secretarios, menos a los supervisores y mucho menos a los maestros. O sea, fue una decisión unilateral”, sostuvo Paulino. La declaración contrasta con lo expresado por funcionarios estatales que señalaron haber participado de manera “colegiada” en la determinación de fechas.

La dirigente magisterial indicó que, aunque celebran que se haya reconsiderado la medida y se mantenga el calendario original que concluye el 15 de julio, el hecho evidenció una problemática recurrente: “Nunca se nos ha consultado”.

Paulino San German enfatizó que el magisterio requiere tiempo en las aulas para atender el “rezago educativo bastante grande” que persiste en el país. “Nos hace falta tiempo para completar los programas educativos y para poner al corriente a nuestros niños y jóvenes”, afirmó.

Además, enumeró otros temas que, dijo, no han sido atendidos pese a las solicitudes del gremio: la violencia en las escuelas y en las aulas, la falta de respaldo legal para los maestros, el apoyo a la infraestructura de las instituciones y la necesidad de programas educativos que respondan a las necesidades del país.

“Tenemos bastantes temas que atender, pero si contamos con ese tiempo que ya se tenía contemplado, creo que va a ser más fácil”, señaló. La dirigente agregó que esperan que, tras haber sido escuchados en el tema del calendario, también se les consulte en “otros temas que son de prioridad nacional ante la emergencia educativa que estamos enfrentando”.

La modificación inicial del calendario, que adelantaba el fin de cursos al 4 de julio, fue atribuida por autoridades federales a la necesidad de conciliar operaciones en tres estados sede mundialista. La medida fue revertida días después, manteniéndose la fecha original del 15 de julio establecida en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025.