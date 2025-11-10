Luis Lauro defiende neutralidad de programas sociales: “Nadie debe hacer uso político de los apoyos federales”

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 10 de noviembre del 2025.

El delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, aseguró que los programas sociales del gobierno federal son totalmente apolíticos y que nadie debe utilizarlos con fines partidistas o de promoción personal.

Durante una entrevista está mañana de lunes, Reyes Rodríguez informó que en Tamaulipas se entregan 22,300 millones de pesos anuales en apoyos sociales, beneficiando a 741 mil personas en todo el estado. “Estos programas son por parte del gobierno federal. No tengo conocimiento de que alguien esté haciendo mal uso, pero no es posible ni se debe hacer uso político de ellos”, afirmó.

En este orden de ideas, el funcionario también destacó la participación de servidores de la nación tamaulipecos en la contingencia de Veracruz, donde realizaron 3,000 censos en cinco municipios del norte del estado y entregaron apoyos económicos de 20 mil hasta 80 mil pesos, según la evaluación de daños.

“Nos abocamos a la entrega de los recursos. No hubo denuncias de mal uso. Se entregaron las 3 mil despensas y los apoyos correspondientes”, señaló.

Ante la insistencia en los cuestionamientos sobre presuntos casos de promoción política con los programas sociales, Reyes Rodríguez fue enfático:

“Yo como delegado estoy haciendo mi trabajo cercano a la ciudadanía y totalmente en contra de que se utilicen políticamente. Exhortamos a seguir trabajando como lo indica nuestra presidenta.”

La declaración se da en medio de señalamientos sobre el uso de programas sociales por parte de actores políticos, diputados, senadores, para recorrer el estado y posicionarse electoralmente. El delegado pidió que cualquier acusación se fundamente con pruebas concretas.