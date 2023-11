Llegarían recursos extraordinarios a Tamaulipas para Carreteras y caminos en el 2024

Por José Gregorio Aguilar

Aunque en el PEF 2024 se advierte un recorte de casi 7 mil millones de pesos para Municipios, el diputado federal del Partido Verde Ecologista, Juan González Lima, afirmó que a nivel nacional se creará un fondo de inversión de apoyo municipal con recursos de Pemex que sería destinado a caminos y carreteras estatales.

Aunque todavía es prematuro hablar de cantidades específicas, ya que aún ni siquiera se han elaborado las reglas de operación, Tamaulipas podría recibir entre 230 y 250 millones de pesos por ese concepto, el cual, reiteró, sería utilizado exclusivamente para mejorar y rehabilitar terracerías y carreteras del Estado.

“Las cantidades exactas no las tenemos porque se tienen que hacer las reglas de operación el fondo de inversión de apoyo municipal aún no las tiene y se calcula que de la reducción de 7 mil millones a los municipios a nivel nacional va a haber una recuperación de un 1 por ciento que se le va a quitar a PEMEX y se va a exclusivamente a terracerías y carreteras estatales que llevan a las federales ese beneficio va allegar a estados entre 230 y 250 millones todavía no hay un dato exacto mientras no se fijen las reglas de operación”.

Para la asignación de esos recursos extraordinarios, González Lima consideró que se tendrían que tomar en cuenta algunos aspectos para determinar la cantidad que se enviaría a las entidades, como puede ser el número de habitantes, por citar un ejemplo y por supuesto la gravedad de las necesidades que enfrente.

“Te comenté que eso es lo que posiblemente le tocaría a Tamaulipas pero no sé si lo vayan a manejar por población o todavía no se han fijado las reglas de operación calculamos que a Tamaulipas le pueden caer 250 millones puede ser más o menos. A nivel nacional serán casi 8 mil millones pero hay que ver, dependiendo de cada estado la necesidad que vaya teniendo”.

El legislador federal explicó que a nivel nacional se diseñaría un mecanismo por medio del cual se pueda distribuir un recurso extraordinario que les permita a los Estados solventar sus prioridades; citó el caso excepcional de Guerrero que requiere de muchos recursos para salir adelante pues quedó devastado tras el paso del huracán Otis.

“Vuelvo a repetir, los presupuestos son de rubros muy específicos o de etiqueta entonces están trabajando para poder hacer mecanismos para poder distribuir y solventar problemas como el tema de Guerrero, se tiene que tomar dinero de un lado, pero tenemos que hacer otros movimientos de dinero de otras dependencias para poder mandárselo, le van a quitar dinero al tema de la energía está el tema del poder judicial, esas distribuciones las haría Hacienda”