Las torres de Egidio millonarias y obsoletas

Por José Alvarado y Erika Hernández

Al recorrer distintos puntos de la ciudad nos encontramos con una de tantas obras que han quedado en el olvido y que además desde su inicio han sido inservibles.

Aquellas torres de pánico que se han sembrado como otra parte del paisaje en plazas, escuelas y lugares de concurrencia entre los victorenses.

Una inversión de millones de pesos la cual se hizo con el fin de combatir la inseguridad en la capital, durante el sexenio de Egidio Torres Cantú.

La llamada torre de pánico o torre ciudadana estaba constituida por distintos botones que al oprimirlos te enlazaba a los números de emergencia según la necesidad.

Además esta torre contenía una red wi-fi con el propósito de que los victorenses tuvieran acceso a internet si así lo requerían.

Aunque hasta el día hoy estas torres ya no brindan el servicio de Internet y al parecer solo fue por un tiempo el acceso a este, ya que muchos ciudadanos opinan que esta red solo funcionó un tiempo. “Fueron pocas veces las que me pude conectar a ese Internet y era muy lento y a veces no cargaban las páginas” comentó Gerardo Vega quien diariamente circula por la plaza del 17.

Cabe señalar que al día de hoy estas torres se encuentran obsoletas, sin color e incluso vandalizadas.