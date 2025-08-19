La escritora Magaly Monserrat ofrecerá un taller de escritura creativa en Tampico

Enrique Jonguitud

Tampico, 19 de agosto.-Para todas las personas que quieran contar sus historias y escribirlas bajo la guía de una profesional de las letras se impartirá el taller «Las posibilidades del cuento», que ofrecerá la escritora tamaulipeca Magaly Monserrat en Tampico.

De esta manera se abre una oportunidad para los interesados que vivan en la zona conurbada de Tampico Madero y Altamira para que vivan esta experiencia cultural. El taller de escritura creativa arranca el sábado 6 de septiembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural del Instituto Regional de Bellas Artes (IRBA) de Tampico.

La autora «Las voces» y de «La legión de los obsesivos», afirmó que el taller se convertirá en un espacio creativo para que los interesados escriban sus cuentos y encuentren su voz narrativa. El taller tendrá una duración de ocho sesiones sabatinas, con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y con un costo de 500 pesos mensuales.

Magaly Monserrat se ha distinguido por publicar cuentos con una estructura ágil, con historias que logran conectar con él público lector. La escritora también fomenta la lectura a través de diversos eventos que organiza o participa tanto en el Puerto de Tampico como en Ciudad Victoria.

Magaly Monserrat dijo que el cupo para el taller será limitado por lo cual recomendó a las y los interesados inscribirse lo más pronto posible enviando un mensaje de WhatsApp al número 834 103 17 97.