Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-La elección judicial en Tamaulipas está firme, a pesar de las expresiones antidemocráticas de los opositores a la renovación del Poder Judicial, afirmó el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

En su conferencia «mañanera legislativa», refirió «la elección está en pie y se va a hacer a pesar de muchas voces que están en contra obviamente por intereses personales y particulares».

Prieto Herrera descartó que algún amparo pueda frenar la elección, «a muchos no les gusta que ya tengan que dejar su cargo que por cierto eran mayoría de ellos, ellos lo hacen de muy mala manera, no todos una vez más no quiero generalizar hay buenos jueces y hay buenos juzgadores».

El diputado de Morena indicó que «sin embargo aquí en Tamaulipas estamos en tiempo, ustedes saben que ya se aprobaron las listas».

Expuso que en la entidad se está prácticamente todo listo para que no haya retrasos «y estaremos atentos a lo que el IETAM este solicite o pida, o si necesita apoyo de alguna otra forma de poder legislativo».

Prieto Herrera subrayó que no hay ningún problema en la organización de las elecciones para que pueda renovarse el poder judicial de Tamaulipas.