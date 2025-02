“La CNDH de Tamaulipas es autónoma, no cómplice del gobierno: María Taide Garza”

Por: Reynol Cristóbal Rivera

Esas fueron las palabras de la Dra. Maria Taide Garza Guerra titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en donde recalcó que a diferencia de administraciones pasadas en el organismo esté estaba coludido con el poder legislativo y ejecutivo para evitar las recomendaciones por parte del organismo hacia estos poderes

Así lo menciono en una rueda de prensa este lunes 10 de febrero con periodistas de diversos medios en un famoso restaurante del centro de la ciudad donde se mostró abierta al diálogo hacia las preguntas de los periodistas y menciono que a pesar de haber sido escogida por el poder legislativo no esta a modo de gobierno del estado y no se está coludida con las instituciones para no cumplir las recomendaciones que se les aplican a estas

Además menciono que se está firme en la aplicación de la ley en pro de los derechos humanos en Tamaulipas mientras se este al frente del organismo.