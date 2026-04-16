Invitan a participar en el gran Torneo de Pesca “Amigos de Naif” en Playa Miramar

Con gran entusiasmo fue anunciado el Torneo de Pesca “Amigos de Naif”, un evento que promete reunir a la comunidad del magisterio y a los amantes de la pesca en una jornada inolvidable de convivencia, competencia y diversión.

La cita es este 25 de abril, en la icónica Playa Fundadores, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Uno de los principales atractivos del torneo es que la inscripción es completamente gratuita, lo que abre la puerta a que más participantes se sumen a esta gran experiencia. Además, se contará con una bolsa de premios sumamente atractiva: Primer lugar: $20,000 pesosSegundo lugar: $10,000 pesos Tercer lugar: $5,000 pesos

Como valor agregado, los asistentes podrán disfrutar de rifas de regalos, así como descuentos especiales en restaurantes de Playa Miramar, haciendo del evento una experiencia completa para toda la familia.

Durante la rueda de prensa, el comité organizador destacó la gran respuesta e interés de maestros provenientes de distintas ciudades del estado, en especial de la base sindical de la Sección 30 de Tamaulipas, lo que garantiza un ambiente de compañerismo y sana competencia.

Este torneo no solo busca premiar la destreza en la pesca, sino también fortalecer los lazos entre el magisterio, promover la convivencia familiar y celebrar la pasión por esta actividad.

El evento está dedicado con gran respeto al Profr. Naif José Hamscho Ibarra, reconociendo su legado y aportación.

La invitación está abierta: si eres maestro, jubilado o simplemente amante de la pesca, este es el momento perfecto para participar, convivir y ganar.