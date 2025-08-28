INEGI lanza Encuesta Intercensal 2025: Tamaulipas en modo estadístico

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Del 6 de octubre al 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desplegará en Tamaulipas la Encuesta Intercensal 2025, un operativo clave que actualiza la información demográfica entre los grandes censos poblacionales informó Rigoberto

El coordinador estatal Rigoberto Beltrán Sarabia comentó que esta encuesta sustituye los antiguos conteos de población realizados cada año cinco, como ocurrió en 2015, y permite afinar políticas públicas con datos recientes y representativos.

Aunque no se visitarán todas las viviendas, el alcance es significativo: alrededor de 200 mil hogares en todo el estado serán parte de la muestra, lo que representa aproximadamente el 20% de la población tamaulipeca.

Para llevar a cabo el levantamiento, INEGI está en la fase final de contratación de personal. Se estima incorporar entre 1,200 y 1,300 personas como supervisores y entrevistadores, quienes realizarán el trabajo de campo con dispositivos electrónicos que garantizan mayor precisión y calidad en la captura de datos.

Además de los indicadores tradicionales sobre vivienda, servicios y equipamiento, esta edición incluirá temas sensibles y de alto interés social como: Desplazamiento forzado interno Migración internacional Discapacidad

Estos datos permitirán entender mejor las dinámicas sociales actuales y fortalecer la respuesta institucional ante fenómenos emergentes.

INEGI hace un llamado a la población y a los medios de comunicación para entrar en “modo intercensal”: abrir la puerta, responder con confianza y difundir el operativo. La participación ciudadana es el pilar del prestigio estadístico del instituto.

Si estás interesado en colaborar como encuestador o supervisor, INEGI invita a acercarse a sus oficinas operativas en Tamaulipas. Se cuenta con bolsa de trabajo activa y personal capacitado para orientar a los aspirantes.

“Estamos permanentemente en campo, actualizando el marco maestro de muestreo y realizando encuestas como la de ocupación y empleo, confianza del consumidor y bienestar autorreportado. Pero esta encuesta intercensal es especial: nos permite afinar el pulso del país entre los grandes censos. Necesitamos del apoyo de todos”, señalaron autoridades del instituto.

El operativo inicia el 6 de octubre, coincidiendo con el aniversario de Ciudad Victoria, y se extenderá hasta el 14 de noviembre. Tamaulipas se prepara para abrir sus puertas a la estadística que transforma