Índices de inseguridad no disminuyen opina líder cristiano

Por José Gregorio Aguilar

Para el pastor de la Iglesia Jesucristo es Rey Casa de Dios, Abel López González, al menos en Victoria, no se han reducido los índices de inseguridad tal como lo presumen las instituciones, ya que siguen siendo frecuentes los asaltos y los robos al ciudadano común, entre otros delitos que diariamente se cometen..

«Nuestra sencilla y humilde opinión acerca de la seguridad que se vive en nuestro Estado y nosotros que vivimos en la capital la realidad es que vemos lamentablemente no se ha reducido la inseguridad vemos cómo los asaltos por testimonios de personas que escuchamos a las casas, a negocios».

Subrayó que otro delito que no cesa en Victoria son las desapariciones sobre todo de jovencitos, situación que preocupa a la sociedad porque es una realidad que aparentemente no ven las autoridades de seguridad en el Estado.

«Eso es real personas que desaparecen, jóvenes que están desapareciendo porque salen de casa y ya no regresan».

Ante esta cruda realidad, el líder espiritual afirmó que en Victoria hay una seguridad de simulación que se puede definir como la confrontación de dos realidades: las cifras alegres de las que informan las autoridades y la percepción del ciudadano que sigue reclamando acciones efectivas para poder vivir en paz y sin temor de salir a las calles.

«Eso nos habla de una seguridad de simulación yo le podría llamar así, porque la realidad es otra, es la que vivimos la gente que vive en las colonias en las periferias, en las carreteras que también hemos visto contingentes de camionetas con personas armadas. Un servidor, junto a sus hijos, ha viajado a la frontera y en dos ocasiones he podido presenciar ese tipo de hechos».

Comentó que es preocupante que sigan ocurriendo este tipo de situaciones que atemorizan a la población y a los empresarios en general pero son hechos que exigen respuestas contundentes para devolver la seguridad que requieren los tamaulipecos en su diario vivir.

El pastor Abel López dijo que, desde su tribuna, continuará promoviendo la oración para que regrese la paz al Estado y a ciudad Victoria, tal como lo ha venido haciendo durante muchos años pero también el líder espiritual dijo que no se puede cerrar los ojos y dejar de señalar lo que realmente está ocurriendo en Tamaulipas.

«El gobierno debe ser garante de la seguridad y nosotros como iglesia siempre hemos estado orando por la paz y seguridad de nuestro Estado por décadas, hemos estado pidiendo a Dios que bendiga nuestra ciudad porque es nuestra labor pero también señalar la realidad de lo que se vive», concluyó.