“Hay un desmadre” en el Ayuntamiento de Victoria: MC

Por José Gregorio Aguilar

El regidor de Movimiento Ciudadano (MC) en el Cabildo de Victoria, Daniel Pérez, afirmó que en el Ayuntamiento, prácticamente “hay un desmadre”, no solo por la falta de nombramientos de los principales secretarios, sino por el descontrol interno, donde los regidores no están siendo notificados de manera correcta y continúan sin pertenecer a ninguna Comisión.

El pronunciamiento del representante ciudadano se dio en el marco de una rueda de prensa en la que los integrantes del partido Naranja expusieron, una vez más, la inédita situación que prevalece en el Ayuntamiento, por la rebeldía del “alcalde” Eduardo Gattás Báez a quien parece importarle solamente tomarse fotos aparentando estar trabajando sin preocuparse por solucionar o arreglar los problemas internos que no permiten que Victoria avance.

En este encuentro con los medios de comunicación, y acompañados por el coordinador municipal de MC, Gerardo Valdés, los regidores Daniel Pérez y Melisa Mireles informaron que propusieron una Sesión Extraordinaria de Cabildo a través de un oficio firmado también por el resto de los ediles de oposición. Con esta acción esperan que Gattás actúe de forma legal, correcta.

“No nos están notificando de la manera correcta, ni siquiera están teniendo las forma con los regidores que deben de tener; hay un desmadre prácticamente”, dijo Pérez.

Y agregó que el trabajo que se está realizando en la administración municipal es negativo y reiteró que a casi un mes de haber iniciado esta desastrosa administración municipal siguen sin ser asignadas las comisiones en el Cabildo. “Estamos evidenciando lo que está pasando, al día de hoy casi un mes ni siquiera tenemos comisiones, nosotros no vamos a votar algo que no nos den desde antes, ya estamos cansados de que se esté haciendo esto, no estamos jugando con Victoria.”

En este contexto de desorden y de ilegalidad en la que el ex priista mantiene al Ayuntamiento, los regidores de MC advirtieron que no votarán nada que no haya recibido con anticipación y tal como lo establece el ordenamiento legal.

Y como un claro ejemplo de que las cosas se están haciendo mal en el Ayuntamiento, la regidora Melisa Mireles expuso que no han sido convocados a ninguna reunión previa para analizar los perfiles de la terna que el alcalde propondrá.

“No hemos sido convocados a ninguna reunión previa para poder nosotros analizar los curriculum, los perfiles de las ternas a votar; desconocemos quienes son parte de estas ternas, su trayectoria y sus perfiles”, concluyó