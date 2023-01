Gustavo Cárdenas opina sobre la labor de Egidio Torre Cantú como Gobernador de Tamaulipas

Por: Grecia Gomez Olivas

En 2016, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, actual Diputado del Congreso de Tamaulipas, fue candidato a Gobernador de Tamaulipas por el Partido Movimiento Ciudadano y entre sus actividades de campaña estuvo el brindar una entrevista donde algunos de los temas principales eran: sus propuestas, el mensaje que enviaba a los votantes, las necesidades de Tamaulipas, su compromiso con la rendición de cuentas y un poco sobre su persona.

Al pedirle que compartiera su opinión sobre la actual administración pública estatal (en dicho año, el Gobernador de Tamaulipas era Egidio Torre Cantú) Cárdenas contestó que, a su parecer, un gobernador estatal debe estar preparado y tener un profundo amor por su estado:

“Falta mucho, le falta mucho, realmente yo creo que no debió haber asumido la responsabilidad esta porque no estaba preparado, yo creo que para ser gobernador tienes que estar preparado en primer lugar, y tener un profundo amor a tu estado y tener visión de lo que tú quieres también en la vida no, y hacerlo, Tamaulipas requiere muchísimo más que, a lo mejor sí, yo no dudo que no quiera, yo creo que si quiere a Tamaulipas el gobernador, el problema es que si no puedes pues mejor pa’ qué aceptas una situación tan importante y tan grave como es, un gobierno”.

Fragmento del libro “Entrevistas a Candidatos. ¿Por quién votarías? Proceso Electoral 2016”. Últimas Noticias. P.24