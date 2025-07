Gobernador podría solicitar recursos extraordinario para atender el tema del dengue: SST

Por: José Medina

Ciudad Mante.- El secretario de salud de Tamaulipas Vicente Joel Hernández Navarro recordó que el año pasado el gobernador Américo Villarreal Anaya compró 40 máquinas fumigadoras, y se arreglaron de 24 a 30 máquinas, de tal manera que esas máquinas están funcionando, además la secretaría de bienestar federal contrató por varias semanas vehículos con choferes, acompañado por los vectores para atender la emergencia por fumigación, en ese contexto el gobernador contempla el uso del recurso extraordinario.

Hernández Navarro asegura que en la zona de El Mante, afortunadamente no se ha disparado el número de casos de dengue, al estar el 80 % de los casos en Tampico, Madero y Altamira, localmente se empezó a trabajar con una reducción de los 125 casos en el mes de enero hasta los 25 en el municipio cañero.

Afirmó Vicente Hernández Navarro, que con las lluvias puntuales que han caído implica desarrollar estrategias, la primera encaminada a la atención médica para detectar los casos febriles, reportarlos, además con los vectores los casos de abatización, descacharrización y fumigación, lo segundo es que el paciente confirmado con dengue pueda ser atendido rápidamente en cualquier institución sin dejar pasar el tiempo.

Destacó que se implementó una plataforma en ciudades como Reynosa, AM Tampico y Mante para monitorear los casos febriles y darles un puntual seguimiento para poderlos canalizar y contener los casos y dar una atención efectiva.

En ese sentido en Ciudad Mante se empezará con la fumigación en los sectores donde se tenga conocimiento de probables casos de dengue, pues por cada caso clínico de la epidemia puede haber de 5 a más casos asintomáticos, y esos casos también pueden contagiar.

En el caso de pacientes infectados, cuando baja la fiebre se puede complicar porque se pueden agravar los casos, por ejemplo un paciente A no tiene signos de alarma, B no tiene signos de alarma pero tiene una comorbilidad o en su defecto una mujer embarazada, paciente B1 tiene signos de alarma, los pacientes con dengue se tienen que hidratar y no manejar con procedimientos antiinflamatorios, que no sea más que el paracetamol.

También exhortó a llevar a cabo la descacharrización de patios, pues de nada sirve la fumigación si no hay limpieza.

Por último, el secretario de salud estatal, reveló también que la aplicación para detectar signos de alarma en las embarazadas está funcionando, pues si se detecta así sea en la noche o madrugada, el centro regulador de urgencias médicas (CRUM)