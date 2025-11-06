Finanzas advierte: no caer en subejercicios y no descarta contratar crédito para cerrar el año

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

A menos de dos meses de concluir el año fiscal, el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, lanzó una advertencia clara al gabinete estatal: evitar subejercicios presupuestales y prepararse para el fuerte gasto que implica el pago de sueldos y aguinaldos en diciembre.

“La instrucción del gobernador es muy clara: no caer en subejercicios al cierre del año”, declaró Ramírez González, mientras se afina el presupuesto estatal para 2026.

Hasta el momento, la administración ha ejercido el 83% del presupuesto anual, pero el gasto del Capítulo 1000 —que incluye nómina y prestaciones— representa un reto financiero importante.

¿Crédito a la vista?

Aunque el secretario aseguró que “las finanzas están bien y van a estar mejor”, no descartó la posibilidad de contratar un crédito a corto plazo para cumplir con las obligaciones de fin de año.

“No está contemplado, pero tampoco es algo que se descarte totalmente”, reconoció.

Por otro lado, Ramírez González también informó que dos municipios tamaulipecos han solicitado adelantos de participaciones federales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Gobierno del Estado emitió una opinión positiva, aunque aclaró que no se trata de una autorización, sino de un trámite conforme a la Ley de Obra Pública.