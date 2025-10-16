Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 16 de octubre.– El diputado local José Schekaiban Ongay urgió al Gobierno Federal a reinstaurar el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), al advertir que las lluvias y el incremento del río Pánuco están poniendo en riesgo a miles de familias del sur de Tamaulipas.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la desaparición del FONDEN dejó a estados y municipios sin herramientas efectivas para reaccionar ante emergencias, lo que obliga a improvisar medidas cuando los daños ya están hechos.

“Tiene que regresar, definitivamente. No se trata solo de ampliar presupuestos después del daño, sino de contar con un mecanismo que permita actuar antes”, afirmó Schekaiban.

El diputado dijo que mantiene comunicación constante con autoridades de Protección Civil, tanto estatales como municipales, para monitorear el nivel del río y las zonas vulnerables en Tampico y su entorno.

Pidió a la población estar atenta a las recomendaciones oficiales y acatar las órdenes de evacuación en caso de que la situación se agrave. “Sabemos que es difícil dejar sus hogares, pero es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades”, señaló.

Schekaiban insistió en que la prevención debe ser una prioridad en Tamaulipas, sobre todo en regiones que cada año enfrentan riesgos por lluvias intensas y crecidas de ríos.

Finalmente, llamó a los tres niveles de gobierno a coordinar esfuerzos y garantizar que existan recursos disponibles para responder de inmediato ante cualquier desastre natural.