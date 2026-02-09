Ex funcionaria de administración «YAC» declarada prófuga por ausencias en audiencias

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Por no asistir a cinco audiencias de manera consecutiva, la ex funcionaria de la pasada administración gubernamental “YAC”, fue declarada como prófuga de la justicia por un juez de control.

Aún cuando la ex funcionaria ha presentado diversos justificantes médicos para no acudir a las audiencias, el juez de control los ha desestimado, por lo que declaró a la ex funcionaria como sustraída de la acción de la justicia.

Ahora, ante las reiteradas inasistencias para comparecer ante el juez de control, se girará una orden para que “JAC” sea presentada ante el juez de control por elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Cabe señalar que es un juez de control de la Primera Región Judicial, con sede en esta Ciudad Capital, el que lleva la carpeta procesal correspondiente, dentro de la cual este día se dictó una suspensión del proceso.